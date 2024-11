(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 12 novembre 2024 Trasporti. Ferrante (Mit), Consegna lavori nuovo tratto Ss 275, opera procede spedita

“La Ss 275 Maglie – Santa Maria di Leuca è un’infrastruttura strategica per la Puglia e per il Mezzogiorno che, in virtù delle mie deleghe ministeriali, seguo con la massima attenzione. Dopo i molti progressi registrati negli scorsi mesi, la Ss 275 compie un ulteriore passo in avanti: è infatti prevista per domani la consegna dei lavori del terzo stralcio relativo al primo lotto. Un altro tratto che presto sarà completato, confermando che l’ammodernamento di un’arteria così importante per il territorio procede spedito”. Lo annuncia il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante: “La realizzazione delle opere commissariate rappresenta una priorità per il Paese e sto lavorando assiduamente per questo traguardo. La Ss 275 Maglie – Santa Maria di Leuca – aggiunge – è tra le infrastrutture sulle quali si concentra il mio impegno, con l’obiettivo di rendere più efficienti e sicuri i collegamenti in Puglia e nel Sud. Per questo lo scorso settembre ho voluto effettuare dei sopralluoghi, anche sulla 275, accogliendo l’invito del deputato salentino di Forza Italia Andrea Caroppo e ribadendo in quell’occasione la volontà di accelerare la realizzazione dell’opera. Dopo la consegna dei lavori del primo stralcio relativo al primo lotto, da Melpignano a Scorrano, potranno partire anche gli interventi sul terzo stralcio da Surano a Tricase. Per quanto riguarda il secondo lotto è in corso la Conferenza dei Servizi sul Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica nell’ambito di un percorso partecipato di condivisione delle scelte con gli Enti e i territori interessati. Si sblocca così uno stallo perdurante da anni, consentendo finalmente di rafforzare la rete viaria in un territorio dove i collegamenti sono cruciali. L’intervento sulla SS 275 permetterà infatti il miglioramento delle condizioni di sicurezza, fornendo al contempo ai cittadini un tragitto più efficiente in termini di riduzione dei tempi di percorrenza. Continuerò a lavorare – conclude Ferrante – per attuare gli investimenti sulle infrastrutture, modernizzare il sistema dei trasporti e creare nuove occasioni di sviluppo”.

