SANITA’, QUARTINI (M5S): “68 MILIARDI PER IL SSN DAI SUSSIDI AMBIENTALMENTE DANNOSI”

Roma, 12 nov. – “Abbiamo presentato, insieme alle altre forze di opposizione, un emendamento alla Legge di Bilancio che permetterà di finanziare adeguatamente la sanità pubblica. Nel testo, firmato da tutti i leader di opposizione e dai capigruppo di minoranza alla Camera e in Commissione Affari Sociali, prevede lo stanziamento di 6,8 miliardi per il 2025, 10 miliardi e mezzo per il 2026, 11,2 per il 2027, 12,1 per il 2028, 13,2 per il 2029 e 14,4 per il 2030. In totale, si tratta di oltre 68 miliardi in sei anni: una cifra finalmente sufficiente a finanziare il Servizio sanitario nazionale in modo da permettergli di affrontare le criticità che lo attanagliano. Un programma di spesa che ci permette di riportare il finanziamento al 7% in rapporto al PIL, in linea con la media europea e con il livello che noi avevamo garantito quando eravamo al governo. Le risorse necessarie saranno prese dai Sussidi ambientalmente dannosi, che dovranno essere individuati dai ministeri dell’Ambiente, dell’Economia e delle Imprese. Una scelta coerente, perché va a colpire gli sgravi fiscali che premiano chi inquina e sappiamo perfettamente che l’inquinamento è una delle principali cause di cattiva salute. Adesso tocca al governo darci una risposta: credono davvero che la sanità sia una priorità? Ora hanno la possibilità di dimostrarlo”. Lo scrive in una nota Andrea Quartini, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali alla Camera e Coordinatore del Comitato Politico Salute e Inclusione Sociale del M5S.

