CS – NASSIRIYA: MOLES (AU), DOVEROSO RICORDO NOSTRI CADUTI

(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

(AGENPARL) – mar 12 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

NASSIRIYA: MOLES (AU), DOVEROSO RICORDO NOSTRI CADUTI

Roma 12/11/2024 – “La strage di Nassiriya del 12 novembre del 2003, in cui vennero uccisi 19 connazionali, 17 militari e 2 civili, e’ ancora oggi un ricordo vivo ed estremamente doloroso. Uno degli eventi più tristi e drammatici per l’Italia che era impegnata con i suoi uomini in una operazione di pace a supporto del popolo iracheno. Le immagini del camion esploso nella base del contingente italiano e dei parenti delle vittime nella Basilica di San Paolo a Roma sono ancora bene impresse nella memoria collettiva e lo resteranno per sempre”.

Così Giuseppe Moles, Amministratore Delegato di Acquirente Unico.

“E’ doveroso oggi, a 21 anni da quella tragedia, ricordare i nostri caduti in Iraq e in tutti i teatri di guerra ed e’ altrettanto doveroso rivolgere a tutti i militari impegnati nelle missioni all’estero la nostra profonda gratitudine”, conclude.

[au_png_firma]

Luca Speziale

Responsabile Comunicazione

Direzione Comunicazione Ricerca e Knowledge Management

http://www.acquirenteunico.it