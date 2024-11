CONFARTIGIANATO SARDEGNA–C.STAMPA–12-11-24–EXPORT TRASPORTI UK – Dal 31 gennaio nuove norme per lo sbarco dei prodotti dall’UE nel Regno Unito.

(AGENPARL) - Roma, 12 Novembre 2024

EXPORT/TRASPORTI UK – Dal 31 gennaio nuove norme per lo sbarco

dei prodotti dall’UE nel Regno Unito. Dall’Isola verso Londra 50milioni di

euro di export: più di un migliaio le PMI produttrici coinvolte. Da

Confartigianato Sardegna l’invito a produttori e trasportatori ad adeguarsi

quanto prima.

Anche per le merci e i mezzi che dalla Sardegna partono verso il Regno Unito, dal

prossimo 31 gennaio, ci sarà l'obbligo della "Safety and Security declaration". Sono,

infatti, più di un migliaio le piccole aziende sarde che commerciano con Londra e che

dovranno adempiere a questo nuovo obbligo.

“Dichiarazione di importazione merci”, corrisponde a un documento di sicurezza

dettagliato, da presentare prima dell'arrivo dei beni, via nave, aereo, treno o automezzo,

e in Irlanda del Nord da fuori Ue. Il Governo britannico ha, infatti, deciso di posticipare

alla fine di gennaio l'introduzione di tale obbligo, che vige per tutti i beni dell'Unione

Europea, al fine di permettere alle imprese interessate di approntare quanto necessario per

adeguarsi.

Regno Unito – commentano da Confartigianato Imprese Sardegna – e che, con il

passare degli anni, non si trasformi in un "dazio occulto"". "Il nostro consiglio alle

Artigiani – è quello di cominciare a prendere visione delle norme e a preparare con

cura e meticolosità tutti i documenti per accelerare quanto più possibile le operazioni di

controllo e di sbarco dei beni”.

Secondo i dati più recenti dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese

Sardegna, sull’export delle MPI isolane nel Regno Unito, su fonte ISTAT, le imprese

sarde hanno piazzato sul suolo inglese oltre 47 milioni di euro di merci. Il Regno Unito

risulta quindi essere il 9° mercato di destinazione delle esportazioni manifatturiere

della Sardegna.

Quanto ai settori, i prodotti maggiormente esportati sono stati gli alimentari,

seguiti dai prodotti in legno e metallo, pelletteria, abbigliamento e tessile, mobili e

ceramiche. A livello provinciale, in testa l’area del Sud Sardegna con 25,530 milioni di

euro, seguita da Cagliari con 18,750, Sassari con 1,436, Oristano con 880mila euro e

Nuoro con 189mila euro.

L’introduzione di controlli doganali tra UE e Regno Unito è stata più volte rinviata

per evitare problemi all’interscambio commerciale post-Brexit. I controlli sanitari e

fitosanitari su specifiche categorie di merci, come animali vivi, prodotti di origine

animale e vegetale.

Il nuovo sistema doganale, approvato nell’agosto 2023, è progettato per

semplificare il commercio con l’UE. Basato su un sistema di analisi dei rischi, simile a

quello già in uso in molti paesi UE, mira a ridurre gli oneri amministrativi e i costi per le

imprese.

Dal 31 gennaio 2025, i prodotti provenienti dalla UE dovranno essere accompagnati

da una dichiarazione di sicurezza dettagliata prima del loro arrivo al confine britannico.

Per registrare l’impresa, sono disponibili i seguenti servizi online, ICS NI per

l’introduzione di merci in Irlanda del Nord.

L’obbligo legale di presentare la dichiarazione di importazione merci dall’UE verso

il Regno Unito ricade sul vettore, cioè sul mezzo di trasporto che introduce le merci nel

Regno Unito. Questo può includere treni, navi, aerei o camion. Tuttavia, la dichiarazione

può essere presentata anche da un terzo, come uno spedizioniere.

Nel trasporto combinato, la responsabilità di presentare la dichiarazione di

importazione merci dall’UE verso il Regno Unito varia a seconda delle modalità di

trasporto: Trasporto accompagnato: l’obbligo ricade sull’impresa di autotrasporto;

Trasporto non accompagnato: il vettore del traghetto deve presentare la dichiarazione.

Per i trasporti via Ro-Ro (trasporto su navi traghetto), la dichiarazione deve essere

presentata almeno 2 ore prima dell’arrivo del traghetto. Nel caso dell’Eurotunnel,

l’obbligo è di 1 ora prima dell’arrivo.

