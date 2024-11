Comunicato stampa: Eni firma l’accordo per un ulteriore investimento di Energy Infrastructure Partners in Plenitude

(AGENPARL) - Roma, 11 Novembre 2024

Infrastructure Partners in Plenitude

San Donato Milanese (Milano), 11 novembre 2024 – Eni, Plenitude ed Energy Infrastructure

Partners (EIP) hanno firmato l’accordo per un ulteriore incremento della partecipazione di

EIP in Plenitude, attraverso un aumento di capitale pari a circa €209 milioni. La

partecipazione di EIP, post-transazione, sarà pari al 10% del capitale sociale di Plenitude,

per un investimento complessivo di circa €800 milioni, tenuto conto di €588 milioni versati

lo scorso marzo. L’operazione riconosce un equity value di Plenitude post money di circa

€8 miliardi e un enterprise value di oltre €10 miliardi.

L’accordo conferma l’efficacia del modello distintivo di business integrato di Plenitude e ne

rafforza la struttura finanziaria, provvedendo ulteriori risorse alla sua strategia di crescita e

assicurando allo stesso tempo a Eni il consolidamento e il controllo della società. L’accordo,

inoltre, rappresenta una tappa significativa dell’attuazione del modello satellitare di Eni, che

si pone l’obiettivo di creare le condizioni per una crescita indipendente dei business a

elevato potenziale, garantendo l’accesso a nuovi bacini di capitale strategico e dando

evidenza del loro effettivo valore di mercato.

Francesco Gattei, Chief Transition & Financial Officer di Eni, ha commentato: “Questo

accordo evidenzia il carattere innovativo del modello di business e le significative prospettive

di crescita di Plenitude, pilastro della nostra strategia di transizione energetica con

l’abbattimento delle emissioni legate al consumo dei nostri prodotti. Abbiamo intrapreso un

percorso virtuoso di creazione di business low e zero carbon che attraggono investitori

rilevanti, crescono e si sostengono in modo autonomo. Crediamo che questo sia il modo di

affrontare la transizione”.

Il completamento dell’operazione è subordinato al rilascio delle consuete autorizzazioni di

legge.

Plenitude è presente in oltre 15 paesi con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica

da oltre 3 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche a 10 milioni di clienti ed

un’ampia rete di 21.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2027, la Società ha l’obiettivo di superare

11 milioni di clienti e di raggiungere 8 GW di capacità rinnovabile e 40.000 punti di ricarica installati in Italia e

all’estero.

Energy Infrastructure Partners (EIP) è un fondo svizzero specializzato sui megatrend dell’industria energetica.

