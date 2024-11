Fwd: COMUNICATO STAMPA condimeteo avverse del 10.11.2024

(AGENPARL) - Roma, 10 Novembre 2024

COMUNICATO STAMPA

AVVISO DI CONDIMETEO AVVERSE PER PIOGGIA E TEMPORALI

Con richiesta di dare massima diffusione dei contenuti del presente, si informa che il Centro Funzionale

Decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo, in data odierna, con AVVISO di CONDIZIONI METEO

DAL POMERIGGIO DI OGGI, 10 NOVEMBRE 2024, E ALMENO PER LE SUCCESSIVE 24 ORE,

SULLA SARDEGNA SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI, PREVALENTEMENTE TEMPORALESCHE,

SPARSE SUL SETTORE NORD-ORIENTALE, ISOLATE ALTROVE. SUL SETTORE ORIENTALE I

CUMULATI

POTREBBERO

RISULTARE

PUNTUALMENTE

ELEVATI.

SETTORE

NORD-

ORIENTALE, DALLA TARDA SERATA DI OGGI, SARANNO INOLTRE POSSIBILI ISOLATI

TEMPORALI FORTI. I FENOMENI PIÙ INTENSI POTREBBERO ESSERE ACCOMPAGNATI DA

GRANDINE E FORTI RAFFICHE DI VENTO

L’avviso di condimeteo avverse e tutti i documenti emessi dal Centro Funzionale sono consultabili al seguente indirizzo web:

http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2273&s=20&v=9&nodesc=1&c=7092

Avvertenze: Si chiede di evidenziare tramite i vostri mezzi di comunicazione alcune importanti informazioni per la popolazione:

massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo; evitare i passaggi in sottovie e sottopassi, in

quanto potrebbero allagarsi anche repentinamente. Inoltre è opportuno moderare la velocità del mezzo a causa della ridotta

visibilità e dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, allungandosi in tal modo gli spazi di frenata. Effettuare una sosta in piazzola o

in luogo sicuro durante le fasi più intense dell’evento

Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di pioggia e/o temporali sono consultabili ai seguenti

