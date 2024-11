(AGENPARL) - Roma, 10 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 10 novembre 2024 Bologna. Spinelli (FdI): sconcertata da vortice di violenza, la sinistra condanni

“Sono sconcertata dal vortice di violenza in cui viviamo da troppo tempo in Italia, violenza che sempre più spesso è messa in atto da movimenti di estrema sinistra. In questi giorni è Bologna al centro di questi spregevoli episodi e il 15 novembre sarà teatro di una nuova manifestazione ‘anti Meloni’. Considerato che nei manifesti che promuovono l’iniziativa la Meloni e il ministro Bernini sono ritratte col volto insanguinato, non c’è da aspettarsi nulla di pacifico.

Possibile che nessuno dalla sinistra condanni e prenda le distanze da certe azioni e da certi linguaggi?”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli

