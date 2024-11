(AGENPARL) - Roma, 10 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 10 novembre 2024 AGRICOLTURA. CERRETO (FDI): GRAZIE A CHI CON PASSIONE CI CONSENTE DI ESSERE SUPER POTENZA DELLA QUALITA’

“Oggi si celebra la prima giornata Nazionale sull’ Agricoltura. Dobbiamo dire grazie ai nostri agricoltori che con passione e dedizione ci consentono di essere super potenza della qualità. È grazie a loro che, conducendo le aziende agricole italiane, possiamo ergerci a modello nel mondo di sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Grazie alla loro sapienza, alla loro passione e alla voglia di ricercare sempre il miglioramento, oggi l’agroalimentare italiano è un modello esemplare universalmente riconosciuto. Siamo una super potenza della qualità grazie al Governo Meloni e al ministro Lollobrigida, che hanno rimesso al centro dell’agenda politica l’agricoltura ripartendo proprio dai concetti di sovranità alimentare, di qualità e di sostenibilità. Questo Governo e questa maggioranza continueranno sempre e senza sosta a difendere e implementare le politiche agricole a sostegno della filiera tutta sia in Italia che in Europa, come stiamo facendo dal primo giorno”. Lo ha dichiarato Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo del partito in Commissione agricoltura.

