(AGENPARL) - Roma, 10 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 10 novembre 2024 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI LUNEDI’ 11 NOVEMBRE

PRESENTAZIONE DELLA MAPPA DELLA CITTÀ EDUCANTE 2024/2025

Ore 10 – Il Sindaco Roberto Gualtieri interviene all’evento di presentazione della Mappa della città educante 2024/2025 (Casa dell’Architettura, Ex Acquario Romano Piazza Manfredo Fanti, 47)

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA SICUREZZA NEL TRASPORTO LOCALE

Ore 11 – Il Sindaco Roberto Gualtieri interviene alla firma del ” Protocollo d’intesa per la promozione della sicurezza nel trasporto locale” (Palazzo Valentini, via Quattro Novembre, 119/A)

ASSEMBLEA REGIONALE LEGACOOPSOCIALI LAZIO

Ore 12,15 – Il Sindaco Roberto Gualtieri interviene all’Assemblea regionale Legacoopsociali Lazio “Buona Cultura degli Affidamenti e Amministrazione Condivisa” (Legacoop Lazio, via Antonio Guattani, 9)