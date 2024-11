(AGENPARL) - Roma, 9 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 09 novembre 2024 MO, ALOISIO (M5S): URGE AZIONE DIPLOMATICA PER LA PACE

Roma, 9 nov – “Siamo di fronte a una situazione di crisi umanitaria inaccettabile, con migliaia di civili innocenti che perdono la vita a causa del conflitto tra Israele e le milizie sostenute da Hamas. La notizia che il Qatar ha accettato di espellere i leader di Hamas dalla sua capitale, Doha, su richiesta degli Stati Uniti, rappresenta un passo importante nelle complesse dinamiche geopolitiche della regione, tuttavia è cruciale che questo sviluppo non diventi solo un gesto simbolico, ma l’inizio di un vero e proprio processo di pace. Sotto questo profilo, la comunità internazionale, e in particolare il governo italiano, deve fare pressione per il riconoscimento dello Stato palestinese e per un immediato cessate il fuoco. Auspico che con l’elezione di un nuovo governo negli Stati Uniti, si possa avviare una nuova fase di dialogo e riconciliazione, che porti a un accordo duraturo: è essenziale che gli Stati Uniti, il Qatar e gli altri attori regionali utilizzino la loro influenza per promuovere una tregua e stimolare negoziati reali. La minaccia di espulsione di Hamas dal Qatar può servire come leva, ma deve essere accompagnata da un impegno serio e costante per affrontare le cause profonde del conflitto. Pertanto, è fondamentale che la diplomazia mondiale lavori instancabilmente per trovare soluzioni che possano garantire sicurezza e dignità a tutti i popoli coinvolti, senza tollerare la violenza di nessuna parte. La lotta contro gli estremisti ed il terrorismo è necessaria, ma non si può giustificare la distruzione indiscriminata che stiamo osservando a Gaza, pertanto siamo ad una svolta ed è tempo di decidere. In questo momento cruciale, dobbiamo ricordare che la pace non può essere raggiunta attraverso la violenza, ma solo attraverso il dialogo e il rispetto reciproco”.

Così in una nota la senatrice M5S Vincenza Aloisio.

