Seriana SpA fra le 300 aziende europee campioni per crescita nel lungo termine

Seriana SpA, azienda specializzata negli interventi di adeguamento e

miglioramento antisismico per gli edifici prefabbricati in calcestruzzo per

l’industria e il terziario, con headquarter a Bergamo, si conferma ai

vertici europei per tasso di crescita annuale. Lo rivela la speciale

indagine commissionata dal Financial Times alla società di studi Statista.

Secondo i risultati della ricerca, infatti, Seriana SpA è tra le 300 aziende

europee con migliori performance di crescita nel decennio 2013-2023. In

particolare, nel ranking generale occupa la 43esima posizione, con un tasso

di crescita annuale del 53,9%. Ma è soprattutto nella categoria di

riferimento, Construction & Engineering, che Seriana si distingue: è infatti

terza tra le aziende europee del settore e seconda tra quelle italiane. Se

consideriamo infine le 55 le aziende italiane che compaiono nella classifica

complessiva, Seriana si piazza al quinto posto.

“È un risultato straordinario, che ci riempie di soddisfazione. – commenta

Michele Assolari, Direttore generale di Seriana SpA – Un traguardo che

conferma le scelte strategiche compiute in questi anni, a cominciare

dall’aver deciso di approcciare un mercato, quello dell’antisismica, che

quando abbiamo cominciato era ancora agli albori. Un risultato che premia il

lavoro di tutti i nostri quasi cento dipendenti, che ogni giorno sono

impegnati, con compiti diversi ma sempre con grande dedizione, competenza e

passione, per mettere in sicurezza le strutture delle aziende e le persone

che vi lavorano”.

Gli obiettivi di crescita di Seriana SpA non si fermano comunque ai

risultati raggiunti. L’azienda, infatti, dopo aver inaugurato quest’anno i

Point del Centro-Nord a Bibbiena e quello del Nord-Ovest a Moncalieri, ha in

progetto di espandere ulteriormente la sua presenza nell’area del Nord-Est e

del Centro-Sud. In termini di previsioni di fatturato, rispetto ai 12,6

milioni conseguiti nel 2023, si annuncia per il 2024 una crescita quasi del

50%, che la porterà a 18 milioni, mentre i dipendenti e i collaboratori del

mondo Seriana sono attualmente oltre cento.