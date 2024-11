(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

Migranti, Malan (FdI): da Tribunale di Catania giudizio politico

“Ci risiamo. Il Tribunale di Catania nel provvedimento con cui non ha convalidato il trattenimento disposto dal questore di Ragusa di un migrante arrivato dall’Egitto, che a Pozzallo ha chiesto lo status di rifugiato, si schiera politicamente con la sinistra e contravviene all’orientamento del governo sul tema rimpatri. Si tratta di giudici ideologizzati che vorrebbero impedire ogni contrasto all’immigrazione illegale di massa e alla possibilità di rimpatriare chi entra illegalmente in Italia. E questo asserendo che sarebbe il imposto da una norma europea, che però non impedisce alla Svezia di rimpatriare iracheni, alla Germania di rimandare ai migranti in Afghanistan e all’Olanda di rispedire siriani a casa. Il governo Meloni è determinato ad andare avanti su questo fronte. L’immigrazione illegale di massa è qualcosa che va combattuto con determinazione ”.

Lo dichiara in una nota Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia.

