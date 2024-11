MASSA LOMBARDA: SABRINA ZANERINI ED IL PROPRIO CANE BALDER SUPERANO L’IMPORTANTE ESAME DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 04 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Massa Lombarda, 4 novembre 2024

MASSA LOMBARDA: SABRINA ZANERINI ED IL PROPRIO CANE BALDER SUPERANO L’IMPORTANTE ESAME DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALEIl binomio del GCVPC di Massa Lombarda è il primo in Romagna a poter operare con il Soccorso Alpino Nazionale.

La prima Unità Cinofila ad avere superato l’esame abilitativo nella ricerca di persone disperse in ambienti impervi, è dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e in particolare del Gruppo Comunale Protezione Civile di Massa Lombarda. Si tratta del binomio costituito dalla volontaria Sabrina Zanerini e dall’aiutante a quattro zampe Balder.

La volontaria massese e il suo cane di razza malinois di cinque anni, hanno sostenuto l’esame a Montecampione di Provaglio d’Iseo in provincia di Brescia, a circa 800 metri di altitudine. Il duo è stato giudicato idoneo ad operare in ricerca con il C.N.S.A.S. (Soccorso Alpino Nazionale), andando così ad implementare l’organico delle 18 UCS nazionali UCIS/CNSAS a disposizione del Soccorso Alpino.

L’esame si è svolto in un’area di circa 40mila metri quadrati di bosco impervio, dove Sabrina e il cane Balder hanno dovuto ritrovare due dispersi, avvalendosi di cartografia, gps e del fiuto del cane. A giudicare l’esame sono stati gli Istruttori del Soccorso Alpino e Valutatori delle Unità Cinofile Italiane da Soccorso (U.C.I.S.), il tutto si è svolto alla presenza dei delegati del Dipartimento di Protezione Civile Stefano Vallari e Cristina Costa.

Il gruppo di protezione Civile di Massa Lombarda è affiliato da anni ad U.C.I.S., l’associazione Nazionale di volontariato di Protezione Civile, che nel 2015 su input del Dipartimento di PC, ha stipulato un accordo con i tecnici del C.N.S.A.S. per il supporto nella fase di ricerca di dispersi in superficie ambienti impervi.

Per accedere agli esami finali, le Unità Cinofile hanno partecipato ad un corso, sovvenzionato dal Dipartimento, che si è svolto a Provaglio d’Iseo, durato sei weekend, ed ha avuto come docenti alcuni istruttori C.N.S.A.S. e U.C.I.S. Al corso hanno partecipato, provenienti da tutta Italia, 16 binomi UCS, 9 dei quali sono stati giudicati in corso d’opera idonei a partecipare agli esami finali, esami che sono stati superati solo da due binomi: Sabrina con Balder dalla Romagna e Diego con Lana del gruppo ARCUS proveniente dalla Sardegna.

“Vedere un nostro volontario che nel suo tempo libero mette tanta dedizione e impegno, a disposizione per amore del prossimo – riferisce Amedeo Ricchi Coordinatore del Gruppo massese – ci entusiasma, e vedere Sabrina superare un esame di altissimo livello non fa altro che renderci orgogliosi e fieri di averla nel nostro gruppo”.

UFFICIO STAMPA

Comune di Massa Lombarda