MANOVRA, DELL'OLIO (M5S): CONCRETO RISCHIO CHE POVERTÀ CRESCA ANCORA

ROMA, 4 NOVEMBRE 2024 – “Le audizioni che si sono svolte stamani in commissione Bilancio alla Camera hanno confermato l’inadeguatezza di questa Manovra, votata all’austerità e senza visione né idee e risorse per la crescita. Come confermato dai rappresentati di Alleanza contro la povertà in Italia intervenuti in commissione, c’è il concreto rischio che i poveri assoluti, che nel 2023 con questo Governo hanno raggiunto la cifra record di 5,7 milioni, crescano ancora. I tagli efferati alle risorse per il contrasto alla povertà, un’inflazione che continua a pesare sulle spalle delle famiglie e un’economia che non cresce, frutto di politiche sbagliate portate avanti dal duo Meloni-Giorgetti, stanno plasmando un Paese in cui i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sono sempre più poveri. Una visione alla quale il M5S si oppone pervicacemente. Daremo battaglia per cambiare questa legge di Bilancio”. Lo afferma in una nota il vicepresidente della commissione Bilancio della Camera Gianmauro Dell’Olio (M5S).

