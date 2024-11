(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

(AGENPARL) – lun 04 novembre 2024 Comunicato Stampa

Castel San Giorgio celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze

Armate.

«Oggi abbiamo voluto rendere onore a tutti coloro che hanno sacrificato il

bene più prezioso, la vita, per difendere la nostra Patria.

In questa giornata la nostra riconoscenza e gratitudine vanno agli uomini e

alle donne dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica

Militare, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che, in

Italia e all’Estero, ogni giorno, con dedizione e professionalità,

garantiscono la salvaguardia delle nostre libere istituzioni e la vocazione

dell’Italia a vivere in pace, offrendo una risposta di concordia e

affidabilità nella difesa dei diritti di ogni cittadino» – ha dichiarato il

sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara.

La città di Castel San Giorgio ha onorato la celebrazione nel ricordo dei

Caduti di tutte le guerre con un doppio appuntamento.

Alle 10.30 in Piazza Amabile l’esibizione della banda “Città di Castel

San Giorgio” diretta dal maestro Antonio Esposito e la deposizione di una

corona di alloro in onore dei Caduti presso la stele sita sotto la casa

comunale.

A seguire il corteo si è trasferito al cimitero cittadino dove, dinanzi

al grande monumento ai caduti, è stata deposta un’altra corona di alloro.

«Castel San Giorgio non dimentica i suoi eroi e quanti hanno contributo a

costruire l’Italia. Continueremo ad onorare gli ideali di Patria, di

Libertà e di Unità non solo il 4 novembre ma tutti i giorni,sforzandoci di

trasmettere alle giovani generazioni la Memoria storica quale monito e

testimonianza perché non si ripetano più gli orrori del passato» – ha

concluso il sindaco Paola Lanzara.

Castel San Giorgio, 4 novembre 2024