CAMERA DEI DEPUTATI: AGENDA STAMPA DI DOMANI, MARTEDì 5 NOVEMBRE

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2024

PRESIDENTE

📌11.45 Studio del Presidente. Incontro con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. C.A. Luciano Portolano

AULA

📌11 Interpellanza e interrogazioni

📌14 Discussioni con votazioni:

👉Dichiarazione d’urgenza Pdl per Commissione inchiesta attuazione Pnrr

👉 Disegni di legge di ratifica:

→ Accordi Italia-Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo Ucraina (approvato dal Senato)

→ Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei

brevetti

→ Accordo Italia-Cina per eliminare le doppie imposizioni in materia di

imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali (approvato dal

Senato)

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità

Mozioni clima e impegni per la 29^ Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (Cop29)

COMMISSIONI

📌dalle 8.30_Bilancio Camera e Senato_audizioni sulla Legge di Bilancio (Sala del Mappamondo). Nel dettaglio:

📍 8.30: presidente dell’INPS, Gabriele Fava

📍 9: rappresentanti di ANCI, UPI, Conferenza delle regioni e delle province autonome

📍 10: rappresentanti del CNEL

📍 10.30: rappresentanti dell’ISTAT

📍 11: rappresentanti della Corte dei conti

📍 11.45: rappresentanti della Banca d’Italia

📍 12.30: presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari

📌dalle 10.00_Affari costituzionali_Audizioni, nell’ambito dell’esame del DL flussi migratori

📌11.30_Trasporti_Audizioni informali dell’a.d. e d.g. di Trenitalia spa, Luigi Corradi e dell’a.d. e d.g. di Italo spa, Gianbattista La Rocca, sullo stato e le criticità del servizio e della rete ferroviari

📌12.00_Cultura, Audizione informale del presidente AGCOM, Giacomo Lasorella, sulla situazione attuale e le prospettive future dell’editoria

📌12.00_riunite Ambiente e Attività produttive _Audizione Andrew Holland, a.d. di FIA (Fusion industry association) su energia nucleare e transizione energetica (Aula III Commissione)

📌13.30_Infanzia (San Macuto)_Audizione del Garante Infanzia, Carla Garlatti, in tema di disturbi dell’alimentazione.

📌19.00_Comm inchiesta Covid (San Macuto)_Audizione di rappresentanti di: FISM (società medicoscientifiche) FNOMCeO (ordini dei medici chirurghi e odontoiatri), FIMMG (medici di medicina generale)

CONFERENZE STAMPA

📌10 Attualità politica. Ugo Cappellacci

📌11.30 Entusiasmabilità, musica e inclusione. Sergio Costa

📌13 Approfondimenti lavori Commissione David Rossi. Gianluca Vinci

📌14.30 Prima le idee. Andrea Volpi

EVENTI

📌10 Sala della Regina. Convegno. “Tumori cerebrali: la nuova frontiera della medicina contemporanea. Un approfondimento sulle metodologie diagnostiche e sulle possibilità di cura attualmente disponibili”. Partecipa Segretaria di Presidenza Patriarca. Diretta webtv

📌10 Aula dei gruppi parlamentari. Convegno: “La tutela del risparmio al tempo dei social. Frodi finanziarie e nuove tecnologie digitali”

📌10 Sala Matteotti. Convegno “La risoluzione della crisi del debito della famiglia e dell’impresa. I diritti del debitore ETS”. (On. Barbagallo)

📌15 Sala Refettorio. Convegno “Costruire il futuro: strategie e opportunità della

previdenza complementare” (On. Rizzetto)

📌17 Sala Cenacolo. Inaugurazione della mostra “La nazione di Puccini. Immagini, luoghi e

suggestioni di un compositore di genio” Partecipa Vicepresidente Mulè. Diretta webtv