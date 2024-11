(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 03 novembre 2024 CITTA’ DI TREIA

Provincia di Macerata

TREIA BRILLA DI MISTERO: L’ESCAPE ROOM DI HALLOWEEN CONQUISTA TUTTI

Le tre serate dedicate all’evento, il 31 ottobre e l’1 e 2 novembre, hanno registrato il tutto

esaurito, con oltre 650 partecipanti provenienti dalle province di Ancona, Fermo e tutta la

provincia di Macerata che si sono sfidati per risolvere l’enigma e liberare la città dal fantasma di

Corrado di Antiochia.

Halloween a Treia si è rivelato un grande successo grazie all’innovativa proposta “Enigma –

Street Escape Room”, un’esperienza unica ha trasformato le vie del centro storico di Treia in un

labirinto di enigmi e misteri per Halloween riscuotendo un grandioso success

L’iniziativa, ideata dall’assessorato al Turismo insieme alla Pro Loco di Treia, ha dimostrato

come un evento innovativo e coinvolgente possa diventare un motore di attrazione. L’Escape

Room, infatti, ha attirato un pubblico variegato, appassionato di enigmi e giochi di ruolo, ma

anche semplici curiosi, giovani e famiglie attratti dalla novità o dalla voglia di divertirsi. Il

successo dell’escape Room va ben oltre i numeri delle prenotazioni. L’evento ha creato

un’atmosfera unica, coinvolgendo non solo i partecipanti, ma anche i residenti che hanno

accolto con entusiasmo l’iniziativa. Le vie del centro storico si sono animate, trasformandosi in

un set cinematografico a cielo aperto.

«Il successo dell’escape Room di Halloween – spiega l’assessore al turismo Sabrina Virgili –

che abbiamo fortemente voluto, lascia ben sperare per il futuro. Siamo già al lavoro per ideare

nuove ed entusiasmanti iniziative che possano valorizzare ulteriormente il patrimonio storico e

culturale di Treia e chiuso questo capitolo stiamo già mettendo insieme il calendario degli eventi

natalizi. Vorrei rivolgere un ringraziamento alla Pro Loco, a Giada Lab, Viviana Morettini de L

Coccinella, a Noemi Truffatrice e a tutti coloro che hanno lavorato e collaborato per questa

iniziativa che cercheremo di ripetere».

