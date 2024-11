Scuola – Gas = On. Elisabetta Piccolotti (Avs): Liquigas presenta a Montecitorio iniziativa nelle scuole con diffusione di informazioni ingannevoli o parziali. La scuola non è una fiera. Assurdo che un deputato, in questo caso di FdI, si presti a fare pubblicità di questo genere

(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

*On. Elisabetta Piccolotti (Avs):*

*Liquigas presenta a Montecitorio iniziativa nelle scuole con diffusione di

informazioni ingannevoli o parziali. La scuola non è una fiera.*

*Assurdo che un deputato, in questo caso di FdI, si presti a fare

pubblicità di questo genere*

Il progetto ‘1 2 3…respira’ dedicato alle scuole e promosso dalla società

Liquigas, presentato in sala stampa alla Camera dei Deputati nei giorni

scorsi dal deputato di FdI Massimo Milano è l’esempio perfetto per

spiegare perché non dovrebbe essere permesso alle imprese private di

influenzare, finanziare e determinare in alcun modo le attività

scolastiche.

Non c’è alcun dubbio infatti che si tratti di una attività di lobbying,

finanziata da una azienda che distribuisce gas liquido al fine di farsi

pubblicità e diffondere informazioni ingannevoli sui propri prodotti.

Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Avs.

La vera storia triste di oltre 300mila studenti costretti in questi anni

ad ascoltare dai propri insegnanti una pubblicità pro-gas spacciata per

attività didattica, con tanto di accento sulla qualità dell’aria e totale

dimenticanza del problema del surriscaldamento globale – prosegue la

parlamentare rossoverde della commissione cultura di Montecitorio –

dovrebbe far riflettere il Parlamento e indurci a cambiare le norme

vietando le sponsorizzazioni da parte di soggetti che possono avere fini di

autopromozione o che addirittura siamo aziende con fini di lucro.

È una vergogna che la scuola sia considerata una sorta di fiera in cui

allestire il proprio stand in cui spacciare informazioni parziali,

sbagliate, prive di oggettività al limite del negazionismo climatico.

Ed è assurdo che ci sia un deputato, e quindi una forza politica di governo

con Fdi, a benedire queste attività nelle scuole.

Dove vogliamo arrivare? Manca solo l’intermezzo pubblicitario – conclude

Piccolotti – durante la lezione, come nei programmi televisivi.

