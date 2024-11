Riqualificazione Pilotta: la nuova porta pedonale della città – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 03 novembre 2024 Riqualificazione Pilotta: la nuova porta pedonale della città

La piazza antistante alla Pilotta, su viale Toschi, verrà interessata da lavori di pedonalizzazione, per una migliore sicurezza e vivibilità dell’area.

Parma, 3 novembre 2024 – Nell’ottica di una città sempre più sicura e ospitale, prenderanno il via, nel prossimo mese di febbraio, i lavori di riqualificazione della piazza antistante alla Pilotta su viale Toschi, che diventerà una zona pedonale a disposizione di cittadini e visitatori, completando così il progetto di rigenerazione delle aree attorno al Complesso Monumentale.

La piazza, da tempo preda di parcheggi selvaggi nonostante il divieto di sosta e fermata, verrà perimetrata con barriere antitraffico e totem illustrativi già da martedì 5 novembre, al fine di garantire una maggiore sicurezza dei numerosi studenti, dei ciclisti e dei pedoni che la attraversano quotidianamente. Questo intervento permetterà un miglioramento significativo, in una zona che oggi presenta problematiche dal punto di vista della sicurezza stradale.

I lavori di riqualificazione saranno a cura di Parma Infrastrutture e prevedono il rifacimento dell’impianto elettrico e delle tubature, la posa di una nuova pavimentazione e il potenziamento dell’illuminazione della piazza.

Il transito nell’area sarà comunque consentito ai mezzi di soccorso e di emergenza, alle forze dell’ordine e di polizia, ai veicoli muniti di permesso per raggiungere gli appositi stalli di sosta riservati ai disabili, ai mezzi autorizzati diretti al Complesso Monumentale della Pilotta e a quelli di servizio (pulizia strade e raccolta rifiuti).