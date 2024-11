(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 03 novembre 2024 REPORT. CARAMANNA (FDI): CAMPAGNA IDEOLOGICA, SOLIDARIETA’ AD A.GIULI

“Report prosegue la sua campagna ideologica contro Fratelli D’Italia e dopo la ‘fuffa’ trasmessa la scorsa settimana sul ministro Alessandro Giuli, torna ad attaccare la sorella per presunte inadempienze come addetto stampa della Camera dei deputati. Questo non è giornalismo d’inchiesta, questo non può essere servizio pubblico se sul palcoscenico sale solo chi ha un qualche interesse a gettare fango. Ad Antonella (non Alessandra come scritto sul profilo social di Report, tanto per segnalare l’approssimazione) va tutta la mia solidarietà e vicinanza, soprattutto oggi che è stata costretta a difendersi mettendo in piazza un suo personale dolore”. Cosi Gianluca Caramanna, deputato di Fratelli d’Italia e componente della Vigilanza RAI.

