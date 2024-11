Prisciano . Quali impegni per la situazione ambientale di Prisciano e non solo da parte dei candidati Presidenti alla Regione Umbria?

(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 03 novembre 2024 Quali impegni per la situazione ambientale di Prisciano e non solo da

parte dei candidati Presidenti alla Regione Umbria?

La Guardia Nazionale Ambientale, tramite il suo Dirigente Generale del

Settore Fondamentale Niccolo’ Francesconi, pone una domanda semplice ma

cruciale: quali impegni intendono prendere i candidati Presidenti della

Regione Umbria nei confronti dei cittadini del comitato di Prisciano,

delle associazioni e dei molti cittadini che da anni segnalano

situazioni di disagio riguardo la situazione ambientale e non solo?

Quale programma per un intervento immediato a tutela dei cittadini e dei

lavoratori intendono adottare tutti i candidati Presidenti per la

Regione Umbria nelle elezioni del 17 e 18 novembre 2024? La Guardia

Nazionale Ambientale chiede che tutti i candidati Presidenti per la

Regione Umbria nessuno escluso stipulino un foglio firmato come impegno,

elencando tutte le azioni che intendono intraprendere e i tempi entro

cui prevedono di realizzarle, sia in caso di elezione che di entrata in

consiglio regionale come opposizione.

La situazione ambientale non ha colori politici e per questo come

Guardia Nazionale Ambientale speriamo che tutti i candidati intendano

prendere impegni scritti con i tanti cittadini che da anni chiedono

interventi urgenti .

Guardia Nazionale Ambientale

Dirigente Generale Settore Fondamentale

Dott. Niccolo’ Francesconi