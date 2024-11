(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

(AGENPARL) – dom 03 novembre 2024 POLIZIA PENITENZIARIA, DELMASTRO (FdI): COMPLIMENTI PER BRILLANTE OPERAZIONE CARCERE NICARDO IZZO

Vivissimi complimenti al Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria che ieri ha tratto in arresto sei persone e ha sequestrato telefoni cellulari e un chilogrammo di stupefacenti, al termine di una brillante operazione investigativa a Viterbo.

L’operazione ha impedito che i sei malviventi introducessero droga e telefonini all’interno del carcere Nicandro Izzo.

Il blitz conferma la capacità investigativa della Polizia Penitenziaria all’interno e all’esterno degli istituti.

Sigillare gli istituti, impedire la consumazione di reati ulteriori, scongiurare ingressi di sostanze stupefacenti e di cellulari è essenziale per il contrasto alla criminalità comune e organizzata.

Il Governo continuerà a fornire ogni strumento per il sempre più efficace e incalzante contrasto ai fenomeni delinquenziali che ruotano attorno ai nostri istituti penitenziari.

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale