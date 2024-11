CONTIENE FOTO# FURTI NELLA CAPITALE – ALTRA ONDATA DI ARRESTI NELL’ULTIMA SETTIMANA ALTRE 17 PERSONE ARRESTATE DAI CARABINIERI, D’INTESA CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA 18ENNE STRAPPA DAL COLLO LA COLLANINA D’ORO AD UN SUO COETANEO E SCAPPA. A

(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2024

FURTI NELLA CAPITALE – ALTRA ONDATA DI ARRESTI NELL’ULTIMA SETTIMANA

ALTRE 17 PERSONE ARRESTATE DAI CARABINIERI, D’INTESA CON LA PROCURA DELLA

REPUBBLICA DI ROMA

18ENNE STRAPPA DAL COLLO LA COLLANINA D’ORO AD UN SUO COETANEO E SCAPPA.

ARRESTATO DAI CARABINIERI DEL NUCLEO RADIOMOBILE DI ROMA

ROMA – Altra ondata di controlli mirati al contrasto dei furti e borseggi,

intensificati soprattutto sulle linee della metropolitana e presso lo scalo

ferroviario di Roma Termini, uno dei principali snodi della Capitale. In

manette finiscono altre 17 persone, arrestate dai

Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della

Repubblica di Roma, tutte gravemente indiziate del reato di furto.

Nello specifico, un egiziano appena 18enne, già noto alle forze dell’Ordine,

è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, poiché

gravemente indiziato del reato di furto con strappo nei confronti di un suo

coetaneo.

Il 18enne stava percorrendo a piedi via di valle Aurelia e pensando di non

essere notato, si è avvicinato ad un suo coetaneo, strappandogli con forza

la collanina d’oro che portava al collo. Sfortuna per lui, ad assistere alla

scena una pattuglia dei Carabinieri che, notato il giovane, che nel

frattempo si era dato alla fuga, lo hanno immediatamente raggiunto e

bloccato, riuscendo cosi a recuperare la collanina che è stata restituita al

proprietario, mentre l’indagato è stato arrestato e condotto in caserma.

I Carabinieri della Compagnia Roma Centro sono immediatamente intervenuti

presso la fermata metro Cavour dove un turista dell’Azerbaigian aveva

bloccato una 29enne nomade che poco prima, gli aveva asportato, unitamente

ad una complice riuscita a dileguarsi, un plico contenente 12.500 dollari

dal proprio marsupio.

A bordo dell’autobus di linea 64, nei pressi di piazza dell’Ara Coeli, i

Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Farnese hanno arrestato un

tunisino di 36 anni, senza fissa dimora, bloccato dopo aver asportato con

destrezza il portafogli di un passeggero che stava scendendo dal mezzo

pubblico e che non si era accorto di nulla.

In piazza San Macuto, sempre gli stessi Carabinieri hanno arrestato due

donne e un uomo di origini bosniache di età compresa tra i 18 e i 37 anni,

tutti con precedenti, sorpresi e bloccati dopo aver asportato il portafogli

di una turista intenta a conversare con degli amici.

In largo Gaetano Agnesi, un turista che stava fotografando il Colosseo è

stato preso di mira da un cittadino belga di 28 anni, senza fissa dimora e

con precedenti, che approfittando della distrazione, gli ha portato via il

borsello. Ad assistere la scena i Carabinieri della Stazione di Roma

Quirinale che hanno immediatamente bloccato e arrestato il 28enne e

recuperato la refurtiva.

In piazza del Colosseo, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno

arrestato una cittadina bosniaca di 20 anni, sorpresa dopo aver asportato

con destrezza il portafogli di una turista indiana.

All’altezza della fermata metropolitana Spagna, i Carabinieri della Stazione

di Roma Viale Eritrea hanno arrestato tre sorelle romene di età compresa tra

i 21 e i 34 anni, tutte domiciliate nel Comune di Anzio, sorprese mentre

tentavano di asportare con destrezza il portafogli di un turista tedesco che

non si era accorto di nulla.

Finite in manette altre tre cittadine di origini bosniache di età compresa

tra i 23 e i 26 anni, due di esse già sottoposte all’obbligo di firma in

caserma e domiciliate presso il campo nomadi di via Pontina, sorprese dopo

aver asportato il portafogli di un turista americano che era in attesa del

convoglio della metropolitana alla fermata Colosseo.

I Carabinieri della Stazione Roma Monte Mario hanno arrestato un 52enne

cileno, senza fissa dimora e con precedenti, mentre cercava di impossessarsi

del portafogli di una turista italiana.

Infine, sempre all’interno della metropolitana, questa volta alla fermata

Termini, i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna hanno arrestato

due cileni di 24 e 25 anni, senza fissa dimora e con precedenti, i due sono

finiti in manette poiché sorpresi mentre tentavano di asportare con

destrezza il portafogli di un passeggero scozzese.

Tutte le vittime di furto consumato o tentato hanno presentato regolare

denuncia querela e gli arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari,

per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza

definitiva.

