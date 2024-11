(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, AL FAMEDIO LUIGI CALABRESI, DE CORATO(FDI): «BENE RETROMARCIA

DELLA SINISTRA CHE CERCO’ DI SPORCARE SUA FIGURA POI SCAGIONATA DA

PROCURATORE D’AMBROSIO SENATORE PD». Milano, 02 Novembre 2024 –

«L’iscrizione al Famedio di Milano del Commissario Luigi Calabresi è una

giusta e doverosa onorificenza nei confronti di un grande e onesto uomo,

servitore dello stato, ucciso nel 1972. Bene la retromarcia della Sinistra

che, però, in quegli anni cercò di sporcare e offendere la figura del

Commissario accusandolo di aver costretto l’anarchico Pinelli a

suicidarsi. Vorrei ricordare loro che la verità storica, di quanto accaduto

in Piazza Fontana nel 1969, fu accertata dalla Magistratura, in particolare

dal Magistrato Gerardo D’Ambrosio, che intervenne immediatamente in

Questura in via Fatebenefratelli subito dopo il grave fatto accaduto. Le

parole del Procuratore D’Ambrosio, che fu senatore del Centrosinistra, non

lasciano alcuna interpretazione e scagionano completamente il Commissario

Calabresi, ucciso da terroristi rossi, dall’accusa. In un’intervista del 18

dicembre 2006 a Dino Martirano del Corriere della

Sera, D’Ambrosio affermò che “non riconoscere la verità processuale di

quella tragedia, con l’intento di cavalcare nuovamente la tesi

dell’omicidio volontario, sarebbe stato come uccidere una seconda volta il

Commissario”».Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della

Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle

Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.*