(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 02 novembre 2024 MIGRANTI, MAIORINO (M5S): DA GOVERNO FUMO NEGLI OCCHI SU SBARCHI E RIMPATRI

Roma, 2 nov – “Il partito della Meloni continua a rivendicare con batterie di note stampa l’efficacia del modello Albania e della politica migratoria del governo su sbarchi e rimpatri. Fumo negli occhi. Mentre i centri albanesi restano vuoti gli sbarchi non si fermano, alla faccia dell’effetto deterrenza: quasi 6 mila sbarchi nell’ultimo mese, che continuano al ritmo di centinaia al giorno. Sbarchi che, contrariamente alla propaganda della destra, con la Meloni al governo non sono diminuiti: il primo anno sono schizzati da 105 a 158 mila e quest’anno si chiuderà con almeno 60 mila arrivi che rappresentano comunque quasi il doppio rispetto ai 34 mila sbarchi registrati nel 2020 sotto il Conte 2. Propaganda anche sui rimpatri: con la Meloni al governo non sono aumentati: il primo anno di governo è stato rimandato indietro il 15% dei migranti che avevano ricevuto un foglio di via come nel 2021, e l’annunciata lieve crescita del numero assoluto degli allontanamenti di quest’anno (qualche centinaio in più) non è detto rappresenti un aumento della percentuale rispetto ai provvedimenti di allontanamento emessi che è l’unico dato significativo”.

Lo afferma la senatrice Alessandra Maiorino, vicepresidente del gruppo M5S a Palazzo Madama.

