Go!2025 e social, studenti al lavoro per promuovere identità e cultura

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 02 novembre 2024 CULT LAB

“GO-borderless” — Gorizia Città Europea della Cultura (CEC) 2025

Social Media Marketing e Turismo culturale:

strumenti, competenze, opportunità

20 ORE — 3 CFU

POSTI LIMITATI

Docente: Masha Fedele — Università degli Studi di Udine

Periodo: 4 NOV. 2024 — 9 DIC. 2024

Il laboratorio si sviluppa in 6 incontri che si terranno il lunedì mattina a partire dal 4. 11. 2024 e

Si propone di trasmettere le skills necessarie a disegnare una comunicazione efficace per

promuovere l’identità e le attività di un luogo culturale attraverso i principali social media, con

particolare attenzione per: identità visiva, memoria, esperienza.

A conclusione del laboratorio gli studenti coadiuvati dal coordinatore presenteranno un social

media plan per uno degli eventi programmati da GO!2025.

CONTENUTI

LA BRAND REPUTATION PER IL TURISMO

proposta di valore e il posizionamento nella mente del consumatore

come creare un brand turistico e costruire la brand reputation: primi passi

coinvolgere il pubblico e creare una community

sapersi distinguere all’interno del proprio settore

USP: come rendere unica la propria struttura ricettiva

IL SITO WEB PER IL TURISMO

gli elementi di successo di un sito web turistico

strumenti utili per creare un sito web per il turismo

Il CMS worpress: suggerimenti pratici

SEO: LA VISIBILITÀ SU GOOGLE

cos’è e a cosa serve la Search Engine Optimization (SEO)

le parole-chiave: cosa sono e come utilizzarle

cosa cercano le persone online: guida alla propria frase chiave

i requisiti che deve possedere un sito web turistico (SEO on-site)

le regole da rispettare per ottimizzare i contenuti del sito web (SEO on-page)

IL SOCIAL MEDIA MARKETING PER IL TURISMO: STRATEGIE E CONSIGLI PRATICI

intercettare il target

dal sito web ai canali social: la comunicazione digitale integrata

come comunicare attraverso i propri canali social

l gruppo Meta: la comunicazione organica e la comunicazione a pagamento

Facebook: differenza tra pagine e gruppi