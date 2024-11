(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 Trasporti, Potenti (Lega): Ottimismo su Tirrenica, bene Mit su soluzione commissario

“C’è davvero la speranza che con il centrodestra al governo l’autostrada Tirrenica non rimanga un’eterna incompiuta. Buone notizie arrivano infatti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini in una risposta all’interrogazione del collega parlamentare Fabrizio Rossi ha fatto sapere che è previsto che all’atto della firma del contratto di programma MIT-ANAS 2021-2025, l’Amministratore delegato di ANAS sia nominato Commissario straordinario per i lavori sulla Tirrenica. Un traguardo vicino se si considera che il contratto è già stato sottoscritto ed è in fase di registrazione alla Corte dei conti. La strada del Commissario straordinario, come abbiamo visto nel caso del neogovernatore Marco Bucci per la ricostruzione del ponte Morandi a Genova, rende ottimisti nella prospettiva di mettere fine allo stallo che da troppo impedisce alla Toscana di vedere realizzata un’opera strategica per il benessere e lo sviluppo delle comunità coinvolte. Ringrazio il Governo e il Mit per la particolare attenzione dedicata al dossier Tirrenica”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro della 8° commissione a Palazzo Madama.