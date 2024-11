(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 Stellantis: Cattaneo (FI) “No a demonizzazione motore a combustione, serviva più tempo per passaggio a elettrico”

“la politica europea a trazione socialista nella scorsa legislatura a Bruxelles ha convinto molti che la svolta alla transizione elettrica doveva essere immediata, brutale e con costi da sopportare. Forza Italia, nell’ambito del PPE, ha lanciato subito il grido di allarme a differenza di altri che andavo dietro a queste sirene. Il motore a combustione non andava demonizzato, bisognava avere più tempo per organizzare un passaggio del genere”. Così interviene a Sky Economia, il deputato e responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo. “In Italia lo svantaggio competitivo sono i costi dell’energia, per fortuna questo governo ha idee chiare sulla politica energetica e industriale andando avanti a grandi passi sul nucleare, a cui il governo Berlusconi era quasi arrivato. L’industria dell’automobile italiana merita di proseguire il suo percorso e speriamo che il presidente Elkann rassereni il clima e la fiducia venendo a riferire alle commissioni”.

