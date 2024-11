(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

> Piombino: Simiani (Pd), dopo accordo Metinvest e Jsw serve chiarezza su investimenti

> “Dopo anni di annunci smentiti, promesse non realizzate e rinvii spiazzanti l’accordo siglato tra Metinvest e Jsw per la riqualificazione dell’area industriale si Piombino è sicuramente un passo avanti, ma qui è in gioco il futuro sociale, economico ed occupazionale di un intero territorio e lasciarsi andare a facili entusiasmi senza verificare la presenza di progetti concreti non sarebbe responsabile nei confronti della comunità locale”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente Marco Simiani.

> “Abbiamo un’accordo sulla carta ma abbiamo anche un Ministero delle Imprese assolutamente ininfluente e non soltanto sull’acciaio ma su tutte le politiche industriali del paese. Con questo governo le multinazionali fino ad oggi hanno fatto il brutto ed il cattivo tempo: da Beko a Stellantis (solo per fare alcune esempi) nell’ultimo biennio sono decine di migliaia le persone che hanno perso il lavoro. Servono quindi investimenti concreti e piani industriali chiari prima di cantare vittoria”: conclude Marco Simiani.

