(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 Migranti, Salini (FI – PPE): “Modello Italia – Albania piace in Europa”

“Il modello Italia – Albania in Europa piace in Europa. E’ bene ribadire, per evitare confusione, che la Corte di Giustizia non dice quali sono i paesi sicuri, ma che la lista deve essere fatta dai singoli paesi membri. Dunque, nel momento in cui si attiva la procedura di convalida, questa deve essere accettata dal magistrato che viene chiamato in causa”. Lo ha detto Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia – Ppe, ospite a Metropolis su Repubblica Tv.

