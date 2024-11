(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 Lombardia: Sorte-Gagliardi, Antonello Formenti aderisce a FI, partito si rafforza

“Siamo felici di annunciare che l’ex consigliere regionale lombardo Antonello Formenti ha scelto di aderire a Forza Italia”.

Così in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia, e Roberto Gagliardi, segretario provinciale di Lecco. “Una adesione importante – proseguono – che rafforza ulteriormente il nostro partito in provincia di Lecco, e dimostra l’ottimo lavoro portato avanti dalla squadra azzurra per il radicamento sul territorio. In occasione delle ultime elezioni europee, in provincia di Lecco Forza Italia ha sfiorato il 10%: siamo in crescita e sulla strada giusta per costruire una grande area moderata, l’unico punto di riferimento di tutti coloro che si rispecchiano nei valori europeisti, liberali, popolari. Avanti così”.

Inviato da iPhone