INVITO STAMPA M5S – CONTINUITÀ SANITARIA, UNA PDL PER UNA SANITÀ EQUA E ACCESSIBILE OVUNQUE

Roma, 1 nov. – Mercoledì 6 novembre alle ore 10 alla Camera, presso la Sala stampa di via della Missione 4, si terrà la conferenza “Continuità sanitaria – Una nuova proposta di Legge per garantire a chi viaggia per motivi di salute una sanità equa e accessibile”, voluta da Emiliano Fenu, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Finanze alla Camera.

Saranno presenti anche Andrea Quartini, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali alla Camera, Silvio Lai, deputato del Partito Democratico e Vicepresidente della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità, Nino Cartabellotta, Presidente di Fondazione GIMBE, Antonello Delogu, Responsabile Comunicazione di SVS Viaggi per la Salute, Ubaldo Pagano, Capogruppo del Partito Democratico in Commissione Bilancio alla Camera, e Gianluca Budano, co-autore della pubblicazione “Viaggi con la speranza”.

