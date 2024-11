(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 01 novembre 2024 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

FRASCATI – CARABINIERI CONTRO ILLEGALITÀ E DEGRADO.

4 PERSONE ARRESTATE.

SANZIONI AMMINISTRATIVE A TITOLARI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E CONTRAVVENZIONI

AL CODICE DELLA STRADA.

I Carabinieri della Compagnia di Frascati, con il supporto del N.A.S. di

Roma, hanno effettuato una mirata attività di controllo nella periferia est

della Capitale, finalizzata alla prevenzione e alla repressione di ogni

forma di degrado e illegalità nelle aree a maggiore incidenza criminale

grazie all’intervento congiunto di numerosi Carabinieri impiegati

principalmente in zona Borghesiana/Finocchio.

Nell’ambito di tale complessa attività, in linea con l’azione fortemente

voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato

Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per incidere sulle

situazioni di illegalità e degrado urbano, è stato possibile assicurare alla

giustizia un 41enne del Montenegro e una 33enne di Roma, gravemente

indiziati del reato di furto aggravato, poiché sorpresi a rubare un telefono

cellulare all’interno di un’auto in sosta.

I Carabinieri di Tor Bella Monaca hanno arrestato in flagranza di reato per

cessione e detenzione di sostanze stupefacenti un 31enne tunisino, poiché

trovato in possesso complessivamente di 13 gr. di cocaina divisi in varie

dosi.

Durante il servizio coordinato di controllo del territorio, è stata data

esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura alternativa alla

detenzione nei confronti di un 29enne romeno, per violazione in materia di

stupefacenti.

I militari, unitamente ai Carabinieri del N.A.S. hanno svolto una serie di

accertamenti presso numerosi esercizi commerciali della zona, sanzionando,

per complessivi 3.000 euro, il titolare di una frutteria per la violazione

della normativa sulla sicurezza alimentare.

Elevate sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada per

un totale di 1081,00 euro.

Complessivamente, sono state controllate 111 persone e 74 mezzi, con la

precisa finalità di prevenire la commissione di reati e reprimere

comportamenti illeciti sul territorio.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,

gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di

colpevolezza con sentenza definitiva.

