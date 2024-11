FI: Ferrante “Successo adesioni straripante, proroga 30 novembre per comunità sempre più grande”

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2024

“È con grande emozione ed orgoglio che vediamo Forza Italia, giorno dopo giorno, crescere e rafforzarsi. La campagna di tesseramento 2024 ha già eguagliato i numeri dello scorso anno e l’entusiasmo che ci arriva dai territori, corroborato dai successi alle elezioni regionali in Liguria, è straordinario ed incontenibile. La voglia di partecipare al nostro progetto è così straripante che persino i nostri sistemi hanno faticato a reggere il volume delle adesioni, sia online che cartacee. Forza Italia, ancora una volta, è al centro dello scenario politico”. É quanto scrive, in una nota, il responsabile Adesioni di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato al Mit. “Per permettere a tutti di unirsi a questa comunità in espansione – prosegue Ferrante – la nostra segreteria nazionale ieri ha deciso di estendere le iscrizioni fino al 30 novembre. Sono certo che questa scelta darà modo a tanti italiani di contribuire a creare un percorso comune all’insegna della libertà e della democrazia. Ringrazio il nostro Segretario nazionale, Antonio Tajani, per l’impegno, la passione, la visione con cui guida il nostro movimento. Il nostro Presidente Silvio Berlusconi ha costruito una comunità straordinaria e continua a ispirare da lassù il nostro percorso di crescita e radicamento”, conclude Ferrante.

