(ACON) STADIO ROCCO TS. MASSOLINO (PAT-CIV): MANTO ERBOSO DI NUOVO DA RIFARE

del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, annuncia un’interrogazione

in merito “al manto erboso dello stadio Rocco di Trieste, di

nuovo da rifare nonostante gli 1,3 milioni di euro stanziati lo

scorso anno dalla Giunta Fedriga”.

In una nota, l’autonomista chiede all’Esecutivo regionale come

sia possibile “che le ingenti risorse pubbliche stanziate non

abbiano portato a una risoluzione del problema. L’ennesimo caso

in cui Fedriga corre in soccorso del Comune di Trieste con

ingenti risorse pubbliche, che per? sfocia in un vero e proprio

disastro: un manto erboso di buona qualit? solo per pochissime

partite e che ancora una volta dopo i concerti estivi non ha

attecchito, ponendo cos? gravi rischi ai giocatori”.

“Ci auspichiamo che, almeno in questo caso – chiosa la Massolino

-, vengano chiarite le responsabilit? e chi ha sbagliato se le

assuma”.

