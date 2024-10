Lista Esperti Luiss – Elezioni USA 2024

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

LISTA ESPERTI LUISS – SPECIALE ELEZIONI USA 2024

Per un commento o un’analisi

ecco i docenti della Luiss Guido Carli

Giovanni Orsina

Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche

Professore Ordinario di Storia Contemporanea

Roberto D’Aliomnte

Fondatore del CISE – Centro Italiano Studi Elettorali della Luiss

Professore di Scienza Politica

Gregory Alegi

Docente di Storia e Politica degli USA

Lorenzo Castellani

Docente di Storia delle Istituzioni politiche

Lorenzo De Sio

Direttore del CISE – Centro Italiano Studi Elettorali della Luiss

Professore Ordinario di Scienza Politica

Vera Capperucci

Docente di Storia Contemporanea e Teoria e storia dei partiti politici

Vincenzo Emanuele

Vice Direttore del CISE – Centro Italiano Studi Elettorali della Luiss

Professore Associato di Scienza Politica

Domenico Lombardi

Direttore Policy Observatory della Luiss School of Government

Valentina Meliciani

Direttrice Luiss Institute for European Analyisis and Policy – LEAP

Professore Ordinario di Economia Applicata

