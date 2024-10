(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 Ddl Montagna: Paroli (FI), dopo 30 anni normativa aggiornata e efficace

“Le aree montagne del nostro Paese rappresentano una ricchezza importante in termini di tradizioni, bellezza paesaggistica, attrattività turistica, attività economiche e imprenditoriali. Eppure, chi abita in montagna ancora oggi non ha lo stesso accesso ai servizi di chi vive in città. Esiste un forte gap sulla sanità, sull’istruzione, sulle comunicazioni. È per questo che abbiamo sostenuto con convinzione il ddl Montagna e lavorato, con il prezioso supporto del nostro Dipartimento montagna guidato da Emily Rini, per rafforzare ulteriormente il testo. Finalmente, dopo 30 anni, stiamo dando vita a una normativa aggiornata, davvero capace di rispondere alle esigenze dei comuni montani e dei loro cittadini. Con questo provvedimento sosteniamo chi vuole continuare a investire nelle aree montane e l’imprenditoria giovanile, incentiviamo i professionisti della sanità e della scuola a prestare servizio nei comuni montani e interveniamo per garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, potenziando l’accesso da remoto ai servizi della P.A e alla telemedicina. Ringraziamo anche Luca Masneri, sindaco di Edolo e viceresponsabile del nostro Dipartimento montagna, per il suo lavoro di supporto. Continueremo a lavorare affinché la montagna abbia l’attenzione che merita”. Così il senatore e vice presidente vicario del gruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, Adriano Paroli.