CS – Gruppo FdI: “Piena solidarietà al Sottosegretario Gemmato. La sinistra pensi a occuparsi di Sanità nelle Regioni in cui ancora la gestisce disastrosamente anziché demonizzare gli avversari”

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 *Gruppo FdI: “Piena solidarietà al Sottosegretario Gemmato. La sinistra

pensi a occuparsi di Sanità nelle Regioni in cui ancora la gestisce

disastrosamente anziché demonizzare gli avversari”*

La sinistra dimostra di avere sempre confidenza con i meccanismi a

orologeria. Stavolta, dopo aver perso anche le elezioni regionali in

Liguria ed evidentemente frustrata dalla forza e dal consenso del Governo

Meloni, accusa il Sottosegretario alla Salute On. Marcello Gemmato di

conflitto di interessi. Che non sussiste, come certificato poche ore fa

dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Sussiste, invece, il

mondo di fare antipolitica del centrosinistra che rimedia anche, stavolta,

una magra figura. Esprimendo piena solidarietà e sostegno a Marcello

Gemmato, invitiamo il centrosinistra a occuparsi di Sanità nelle Regioni

che ancora disastrosamente gestisce come la Puglia anziché praticare la

solita e maldestra caccia all’avversario.

Lo affermano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia alla Regione

Puglia: Renato Perrini, capogruppo; Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis,

Antonio Gabellone, Tommaso Scatigna e Tonia Spina

Con preghiera di pubblicazione e/o diffusione