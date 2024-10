(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 **Concerto d’autunno – Filarmonica Umbra**

**3 novembre 2024, ore 17:00 – Teatro Consortium**

In occasione dei ‘Concerti d’autunno’ della Filarmonica Umbra, il flautista Emanuele Orsini e il chitarrista Elia Portarena presenteranno un programma affascinante che spazia dal repertorio classico a influenze moderne. L’appuntamento è fissato al teatro Consortium di Massa Martana per domenica 3 novembre alle ore 17:00.

«Emanuele Orsini, riconosciuto a livello internazionale per le sue interpretazioni poetiche e tecnicamente impeccabili – spiegano dalla Filarmonica Umbra -, ha calcato i palcoscenici di alcune delle più prestigiose sale da concerto nel mondo. La sua carriera è caratterizzata da una continua ricerca della bellezza sonora e dell’espressione artistica, rendendolo uno dei flautisti più apprezzati della sua generazione. Elia Portarena, dal canto suo, si distingue per la sua capacità di fondere diversi stili musicali, creando un dialogo unico tra il pianoforte e il flauto. La sua esperienza e la sua sensibilità musicale arricchiranno ulteriormente questo concerto, promettendo un’esperienza indimenticabile per tutti gli spettatori».

La serata si aprirà con la Fantaisie Brillante sur Carmen di François Borne, un’opera che combina virtuosismo e melodia per flauto, accompagnata da una chitarra avvolgente. A seguire i Cinque Preludi per Chitarra di Heitor Villa Lobos con la Sonata in la minore per flauto Solo WQ132 – H562 di Carl Philipp Emanuel Bach. Non mancheranno i toni romantici e passionali della Sonata, Op. 140 (Appassionata) di Sigfrid Karg-Elert, che promette di incantare il pubblico con la sua introspezione musicale. La serata si concluderà con una delle composizioni più celebri di Astor Piazzolla: Histoire du Tango.

𝗕𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲𝘁𝘁𝗶:

Intero € 10,00

Ridotto Studenti € 5,00

Ridotto Soci FIL € 3,00

Prevendita su VIVATICKET: [https://b17kp.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/6rqJfgq8dINmOPuxx4sIDUUMkmk/Hs1oSjcn4EpU](https://www.vivaticket.com/it/ticket/concerti-d-autunno-emanuele-orsini-elia-portarena/230443)

