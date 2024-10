(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 31 ottobre 2024 BRUNETTA: CONGRATULAZIONI A DE LUCA PER NOMINA A PRESIDENTE PROFESSIONITALIANE

“Voglio esprimere la mia viva soddisfazione a Rosario De Luca per la nomina a presidente di ProfessionItaliane, che rappresenta 25 Ordini e Collegi di diverse categorie. È una realtà del mondo ordinistico costantemente all’attenzione del CNEL. A lui le mie congratulazioni. Rivolgo inoltre un messaggio di stima e ringraziamento per il lavoro svolto al presidente uscente, l’amico Armando Zambrano”. Così in una nota il presidente del CNEL Renato Brunetta.

