Roma, 30 Ottobre 2024

mer 30 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA

IL COMMISSARIO MASCHERPA TORNA

A LUCCACOMICS&GAMES 2024

La Polizia di Stato torna al Lucca Comics& Games, in programma nella città toscana dal 30 ottobre al 3 novembre 2024, con il Commissario Mascherpa, protagonista della fortunata graphic novel curata ed edita dalla rivista ufficiale, Poliziamoderna, sceneggiata da Luca Scornaienchi, direttore artistico del Museo del fumetto di Cosenza, e disegnata da Daniele Bigliardo, uno dei maestri del fumetto italiano e della scuderia Bonelli.

Come da tradizione consolidata da sei anni a questa parte e grazie alla collaborazione della Questura di Lucca, il settimo volume della serie di Mascherpa – dal titolo L’ Imboscata – verrà lanciato in occasione dell’inaugurazione della kermesse lucchese insieme al volume speciale Caccia Grossa, versione italiana del fumetto uscito in serie limitata in lingua inglese Big Game, realizzato in partnership con INTERPOL. La presentazione dei volumi avverrà anche attraverso un gioco di ruolo ispirato alle indagini del commissario Mascherpa, il gioco di ruolo (GDR) “Delitto a Lucca Comics & Game”. Il lancio avverrà il 30 ottobre, subito dopo l‘evento di inaugurazione della Kermesse, presso lo stand della Polizia di Stato alla presenza del Questore di Lucca Edgardo Giobbi.

I visitatori che intendono prendere parte al gioco interattivo potranno recarsi allo stand dove troveranno un commissario Mascherpa in carne e ossa che li guiderà nelle varie fasi del gioco e sulla scena del crimine potranno indossare i panni degli investigatori, avvalendosi della collaborazione dei veri esperti della Polizia di Stato. Insieme alla Scientifica, si procederà ai rilievi e successivamente, sempre indirizzati dal commissario Mascherpa, potranno avvalersi della polizia del Web, della Stradale e di altre Specialità presenti per lo sviluppo del gioco. Alla fine delle indagini il nostro commissario, dopo aver fatto il punto della situazione, tra interrogatori, sospettati e indizi svianti, inviterà i partecipanti a risolvere il caso. Al giocatore che per primo scoprirà il colpevole andrà un premio.

L’area game di Mascherpa e il corner di Poliziamoderna rimarranno attivi per tutta la durata della fiera per far giocare i visitatori e promuovere oltre al settimo volume L’Imboscata e al numero speciale Caccia Grossa, anche gli altri libri della serie: La rosa d’argento, Mare nero, Banditi, Onorata Sanità, Il ritorno dello Scorpione e Fuoco di Natale. Gli introiti delle vendite saranno devoluti al Piano Marco Valerio per il sostegno delle cure per le malattie pediatriche croniche e degenerative dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Lucca, 31 ottobre 2024