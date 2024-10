(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 FI: Ferrante, fedeli ad alleati, siamo ala riformista di coalizione moderna

“Forza Italia, sotto la guida del Segretario nazionale Antonio Tajani, rappresenta il pilastro liberale e riformista della coalizione, l’àncora che tiene il Governo ben saldo all’Europa, il fulcro dell’area moderata e il centro del sistema politico Italiano”.

Così Tullio Ferrante, Sottosegretario al MIT e deputato di Forza Italia, in una intervista a Il Riformista. “Siamo il partito delle Imprese – ha proseguito – il punto di riferimento

del ceto medio, dei giovani, delle donne”, “attenti al bisogni degli anziani e delle fasce sociali più deboli. Lavoriamo per sostenere il tessuto produttivo, contro qualunque Ipotesi di aumento della pressione fiscale, e per rafforzare le politiche sociali, con particolare attenzione al sistema pensionistico. Siamo il partito della libertà, in tutte le sue forme. Lottiamo per difendere i principi garantisti, perché crediamo nelle libertà individuali e nello Stato di diritto. Vogliamo introdurre lo lus Italiae per aggiornare la legge sulla cittadinanza con una proposta seria, moderna e rigorosa che rientra plenamente nel programma di governo del centrodestra. E abbiamo il dovere di promuovere i diritti civili, che devono essere lasciati fuori da contrapposizioni ideologiche, spronando la politica a compiere passi in avanti. Penso ad esempio al tema, poco dibattuto, delle adozioni da parte dei single, su cui la politica può e deve fare di più. Forza Italia, per volontà del Presidente Silvio Berlusconi, ha fondato il centrodestra e resta fedele agli alleati ma rappresenta l’ala riformista di una coalizione moderna e all’altezza delle nuove slide sociali”, ha concluso.

