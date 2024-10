(ARC) Prot. civile: Riccardi: 10mila per alloggio sfollati incendio Udine

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 30 ottobre 2024 Trieste, 30 ott – “Il protrarsi dei lavori di sistemazione del

condominio colpito dall’incendio di domenica scorsa, unitamente

alla necessit? di garantire un alloggio agli sfollati tra i quali

sono presenti anche anziani e bambini, ha reso necessario

l’attivazione di ospitalit? presso strutture ritenute pi? idonee

da parte dei servizi sociali del Comune di Udine. La Regione ha

prontamente garantito l’intervento del sistema regionale di

Protezione civile per l’emergenza e ha stanziato risorse per

10mila euro a copertura di tutte le spese necessarie, rendendo

cos? possibile l’immediato trasferimento degli sfollati in un

albergo gi? dalla serata di ieri per il tempo necessario al

ripristino delle condizioni di sicurezza dell’immobile di

abitazione”.

Lo ha comunicato oggi l’assessore regionale alla Protezione

civile, Riccardo Riccardi, in merito alla gestione dell’emergenza

conseguente all’incendio divampato domenica 27 ottobre nello

scantinato del condominio “Ai Mulini” in localit? Cussignacco, a

Udine.

Come ha ricordato il rappresentante della Giunta, la Protezione

civile regionale ha dato supporto al Comune di Udine

nell’immediatezza attivando il sistema integrato delle

associazioni di volontariato, somministrando pasti tramite

l’Associazione nazionale alpini sezione di Udine e fornendo

assistenza alla popolazione tramite l’associazione l’Associazione

nazionale Carabinieri.

“Ancora una volta – ha osservato Riccardi – il sistema di Pcr ?

stato in grado di rispondere con tempestivit? alle necessit? dei

cittadini in difficolt?, assicurando un’adeguata e dignitosa

sistemazione alle persone che si sono trovate improvvisamente

senza la propria casa”.

