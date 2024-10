(ARC) Fvg-Usa: Bini, NY platea straordinaria per prodotti “Io Sono FVG”

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

New York, 30 ott – L’enogastronomia del Friuli Venezia Giulia e

il brand “Io Sono Friuli Venezia Giulia” sono stati nuovamente

protagonisti negli Stati Uniti, grazie all’evento rivolto ai tour

operator statunitensi e organizzato da PromoTurismoFVG al

ristorante Robert di New York, al quale ha partecipato, tra gli

altri, l’assessore regionale alle Attivit? produttive e turismo

Sergio Emidio Bini, impegnato in questi giorni nella missione

istituzionale della Regione oltre oceano.

“Un’occasione importante per fare conoscere a una platea sempre

pi? ampia, tramite tour operator e giornalisti, i sapori della

nostra tradizione, che sono un inestimabile elemento d’attrazione

per il territorio – ha detto Bini -. Ma anche una vetrina per le

nostre aziende che approdando su un mercato vasto e molto

interessante dal punto di vista dei margini di guadagno come

quello statunitense possono compiere un notevole balzo in avanti”.

Intervenendo in apertura dell’evento, al quale hanno partecipato

oltre un centinaio di tour operator e giornalisti americani,

l’assessore ha rimarcato che “? un immenso piacere condividere

con il pubblico statunitense il fascino, le tradizioni e le

meraviglie del Friuli Venezia Giulia: una terra di confine,

sospesa tra il mare Adriatico e le Alpi; un luogo dove l’incontro

tra i popoli latino, germanico e slavo ha dato forma a una

ricchezza senza pari, che si riflette sul piano linguistico,

culturale ed enogastronomico”.

Bini ha spiegato che “per gli amanti della natura e degli sport

all’aria aperta, il Friuli Venezia Giulia ? un vero paradiso:

escursioni, sci, ciclismo e vela nelle acque cristalline

dell’Adriatico offrono un ventaglio di esperienze incredibili in

ogni stagione. Il Friuli Venezia Giulia ? per? anche una regione

con una storia millenaria e ricca di cultura”.

Illustrando le tipicit? regionali l’assessore ha ribadito che “?

impossibile parlare del Friuli Venezia Giulia senza menzionare le

sue tradizioni culinarie. I nostri vini sono conosciuti in tutto

il mondo. Inoltre, per chi ama i sapori intensi, il nostro

prosciutto di San Daniele ? una vera opera d’arte gastronomica e

anche il formaggio Montasio, prodotto secondo metodi tradizionali

da secoli, ? un simbolo della nostra cucina locale. Ogni boccone

racconta la storia di una cultura che ha saputo conservare con

orgoglio il legame con la terra e le proprie radici”.

Nel contesto di una serata riuscita, che ha visto grande

apprezzamento per i prodotti della nostra regione, Bini ha quindi

rimarcato che “il marchio ‘Io Sono Fvg’, sintetizza il meglio

della nostra terra, riconducendo un ampio e variegato prisma di

esperienze a un’identit?, la nostra, che ? viva espressione di

come le contaminazioni, quelle positive, possano costituire un

vettore di arricchimento per le comunit?”.

