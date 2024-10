(ARC) Ambiente: Scoccimarro, per Arpa Fvg 25 anni d’impegno

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2024

venticinquesimo anniversario della fondazione dell’Agenzia

regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa Fvg). Una realt?

che ? cresciuta e si ? strutturata dal punto di vista

organizzativo e tecnico conquistando, nel tempo, un ruolo

importante come supporto in materia ambientale a livello

regionale. Ma Arpa ? riconosciuta anche a livello nazionale e

internazionale per la qualit? del lavoro svolto e per l’impegno

nella sensibilizzazione e nel coinvolgimento della comunit? sui

temi ambientali”.

? il messaggio che l’assessore regionale alla Difesa

dell’ambiente, Fabio Scoccimarro, ha inviato per la serata

concerto ‘Armonia ? ambiente’ al Teatro Giovanni da Udine,

organizzata in collaborazione con il Conservatorio “Tomadini” di

Udine, per i 25 anni di attivit? dell’Agenzia regionale per la

protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia (Arpa Fvg).

“L’impegno dell’Agenzia ? diretto e costante nel garantire un

ambiente di qualit? per i cittadini e per uno sviluppo

sostenibile a favore delle future generazioni”, ha aggiunto

Scoccimarro rilevando come “? significativo che i protagonisti

della serata siano i giovani, il nostro futuro. L’Agenzia si

impegna a investire su di loro attraverso la costruzione continua

di informazioni ambientali per ridurre criticit? sul territorio,

lo sviluppo di strumenti per comprendere l’ambiente, programmi di

educazione ambientale in collaborazione con le scuole”.

Come ha sottolineato l’esponente della Giunta regionale,

l’ambiente ? in cima alle agende di tutti i Governi, proprio

perch? la sensibilit? sul tema ? profondamente cambiata negli

ultimi anni. A tal riguardo anche la Regione, consapevole

dell’importanza di trasferire alle nuove generazioni questa

priorit?, ? impegnata da tempo a sostenere dei progetti con le

scuole sulla cura dell’ambiente e la sostenibilit?.

Il concerto si propone di essere non solo un momento di

celebrazione musicale, ma anche uno strumento di

sensibilizzazione sui temi ambientali. La musica sar? il mezzo

per narrare l’ambiente e la sua bellezza, con l’intento di

raggiungere un pubblico ampio, in particolare i giovani, i futuri

custodi del nostro pianeta.

Durante la serata, 35 orchestrali e 5 cantanti del Conservatorio

Tomadini si esibiranno in un repertorio che spazier? dalla musica

classica al pop rock, interpretando brani che esprimono la

bellezza e la variet? degli elementi naturali.

