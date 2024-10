(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 29 ottobre 2024 UNIVERSITA’, BALBONI (FDI): A FERRARA OGGI BRUTTO EPISODIO DI INTOLLERANZA

“Un brutto episodio è accaduto oggi all’Università di Ferrara alla facoltà di Lettere, dove uno studente di Azione Universitaria, organizzazione vicina a Fratelli d’Italia, è stato apostrofato come ‘fascista’ dalla docente che era seduta vicino a lui mentre era intento a illustrare il programma per le prossime elezioni studentesche in seno all’ateneo. Alla sua replica la docente ha insistito definendo Azione Universitaria ‘fascista’ e allo stesso modo anche il governo Meloni. Mi auguro che quanto accaduto non passi inosservato e che la docente in questione venga sanzionata perché i giovani non hanno bisogno di cattivi maestri ma, al contrario, di esempi che insegnino il reciproco rispetto che è alla base della democrazia”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali a Palazzo Madama.

