La nuova identità di Associazione Archivio Storico Olivetti si proietta nel futuro con Cappelli identity Design

(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 29 ottobre 2024 Archivi Olivetti è il nuovo logo dell’Associazione Archivio Storico

Olivetti, ente che tutela e valorizza il patrimonio culturale di Olivetti.

In collaborazione con Cappelli Identity Design, abbiamo completato il

progetto di rebranding volto a innovare la nostra identità visiva che

presentiamo nella sede di Confindustria Canavese a Ivrea alle 18.00 di

oggi, nel giorno in cui Camillo Olivetti fondò la “Ing. C. Olivetti e C.”.

Il progetto ha come obiettivo il giusto equilibrio tra tradizione,

contemporaneità e innovazione. Il nuovo sistema di identità visiva,

sviluppato da Cappelli Identity Design, studio specializzato in brand

design, comunicazione e strategie digitali, segue la metodologia del

Dynamic brand, basandosi sul concetto di Proiezione nel futuro. La nuova

identità visiva combina solidità e accessibilità, rispecchiando il ruolo di

Olivetti nel progresso tecnologico e culturale.

«Le parole “Archivi” e “Olivetti” convivono su due livelli di lettura: il

primo è rigido e rigoroso, dove vive la gabbia editoriale, i format, i vari

stili di carattere, cioè tutto ciò che è informazione. Il secondo è

Olivetti che vive con i propri oggetti, le rappresentazioni e i propri

colori. Una sovrapposizione e una convivenza in un sistema visivo dinamico

e integrato, per rappresentare la completezza dei valori olivettiani. Il

logotipo è stato disegnato sulla struttura di OT L22, la font che abbiamo

disegnato per Olivetti» ha commentato Emanuele Cappelli, Designer e

Fondatore di Cappelli Identity Design.

Gaetano di Tondo, Presidente dell’Associazione Archivio Storico Olivetti,

ha dichiarato: «In questo percorso che da oltre 5 anni guarda al futuro e a

nuovi target, attualizzando i valori olivettiani, unici al mondo, era

necessario avere un nuovo sistema di identità, con il giusto equilibrio tra

tradizione, contemporaneità e innovazione. Il rebranding in Archivi

Olivetti funge da catalizzatore per trasformare idee in realtà,

enfatizzando l’importanza di storia, creatività, innovazione e umanità. Il

renaming costituisce il traguardo di questo processo di rinnovamento.

Questa proiezione non solo custodisce la storia, ma la prepara per nuove

interpretazioni e applicazioni rispecchiando il ruolo di Olivetti nel

progresso tecnologico, culturale e creativo con il punto di vista umano al

centro. Bellezza e futuro, in un nuovo percorso dello Stile Olivetti. La

nostra storia di innovazione prosegue».