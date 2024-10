Gemellaggio Stroncone – Voves: la delegazione francese in visita al borgo medievale – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 29 ottobre 2024 STRONCONE

Gemellaggio Stroncone – Voves: la delegazione francese in visita al borgo medievale

Il Comune di Stroncone (TR) è pronto ad accogliere gli amici francesi della cittadina di Voves per celebrare l’atteso evento di gemellaggio che unirà i due paesi in un patto di collaborazione e scambio culturale. Questo storico incontro, organizzato dal SURF (Sinergy in the Union for Rights and digital Future) in collaborazione con il Comitato Gemellaggio Stro-Vo, rappresenta il culmine di un percorso nato dalla volontà di rafforzare le relazioni tra due comunità unite dal rispetto e dall’apertura verso le tradizioni dell’altro. Il progetto di gemellaggio vedrà infatti riuniti i paesi di Stroncone (Italia) e Voves (Francia) per parlare di transizione digitale e del suo effetto nelle comunità rurali, del divario digitale di genere, della navigazione in rete sicura e consapevole e di digitalizzazione come strumento di emancipazione e partecipazione attiva giovanile nella comunità locale ed europea.

Dal 29 ottobre 2024, giorno dell’arrivo della delegazione francese, il borgo di Stroncone si trasformerà quindi in un palcoscenico di eventi e celebrazioni, creando uno spazio di condivisione per scoprire insieme le radici e le storie che rendono unici questi luoghi. I festeggiamenti prevedono inoltre un ricco programma che comprende visite guidate per far conoscere agli ospiti francesi il patrimonio storico e artistico di Stroncone, dalle antiche chiese ai panorami che fanno del territorio un gioiello dell’Umbria.