Comunicato stampa del Comune di Dolo di martedì 29 ottobre 2024: Consegnati oggi a Dolo dodici alloggi al primo gruppo di partecipanti al bando Erp 2023

(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 29 ottobre 2024 *Consegnati oggi a Dolo dodici alloggi al primo gruppo di partecipanti

al bando Erp 2023*

*Così l’Amministrazione Comunale, grazie a un accordo innovativo con

Ater Venezia, abbraccia la vera sfida dei servizi sociali: dare una casa

a chi è in difficoltà*

Dodici nuclei familiari in condizione di difficoltà, in virtù di un

accordo ‘apripista’ tra Amministrazione Comunale e Ater Venezia, da

oggi, finalmente, possono beneficiare di una casa – e dunque di

sicurezza, dignità, famiglia.

Il *Vicesindaco Matteo Bellomo* e l’*Assessora alle Opportunità Sociali

Chiara Iuliano* avevano preannunciato, ad agosto, che entro il mese di

ottobre si sarebbe data una prima risposta – per fronteggiare

l’emergenza abitativa – ai più bisognosi.

Così è stato e questa mattina, in Municipio, alla presenza di Franco

Marinoni e Federica Briani di Ater, il Comune ha formalmente assegnato

le abitazioni ai primi collocati in graduatoria.

/‘Grazie a una profonda intuizione di questa Amministrazione’/– spiegano

Bellomo e Iuliano – /‘siamo riusciti, nei tempi previsti a farci carico

di uno dei problemi più pesanti per l’utenza debole: la casa’/.

/‘Il patto che abbiamo sottoscritto con Ater Venezia prevede, da parte

del Comune, l’anticipazione della somma di 100mila euro per contribuire

alle spese di ristrutturazione degli alloggi sfitti. Siamo intervenuti

sui primi dodici alloggi. Ora proseguiamo nell’attività di manutenzione

di altre tredici abitazioni, così da arrivare, in tempi ragionevoli, a

mettere a disposizione degli utenti più fragili in totale venticinque

abitazioni’. /

L’accordo con Ater Venezia – un “unicum” che potrebbe essere esportato

anche altrove – prevede, in sintesi, un doppio finanziamento. Il Comune

corrisponde all’azienda un canone annuale pari a circa 50mila mila euro,

che consente alla stessa la gestione delle cosiddette “case popolari” di

proprietà comunale. A questa somma si aggiunge parte della

monetizzazione che il settore urbanistica raccoglie come quota per

l’edilizia residenziale privata (Erp): queste due fonti di

approvvigionamento concorrono alla costituzione di un fondo che Ater

utilizza per compiere lavori manutentivi indispensabili, entro un tempo

contenuto, sui propri appartamenti, così da assegnarli poi ai nuclei

familiari in difficoltà.

/‘Abbiamo sempre creduto nella centralità delle politiche per la casa in

un momento storico nel quale l’accesso a questo bene appare

complicatissimo per fasce sempre più ampie della popolazione. Abbiamo

già detto che quest’anno, a fronte di 64 richieste accettate al bando

Erp, avremmo avuto un solo alloggio da poter assegnare; ora siamo in

grado di dare invece risposta a molte più persone che vivono in

condizioni di seria difficoltà. Continueremo fino a quando non

riusciremo a far ristrutturare tutti gli alloggi sfitti presenti nel

nostro territorio’/– concludono Bellomo e Iuliano.

Comune di Dolo (VE)

Settore V- Promozione culturale, sportello per il cittadino,

informazione, pubblica istruzione, transizione digitale

Ufficio Redazione Stampa e Web

Responsabile del settore Ilaria Morelli

Via Comunetto, 5

30031 Dolo (VE)