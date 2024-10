(AGENPARL) - Roma, 29 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 29 ottobre 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*BRIG.CA.Q.S. GENNARO BUONINCONTRO – *

*40 ANNI DI SERVIZIO NEI CARABINIERI*

Palermo 29 ottobre 2024

Oggi il Comando Provinciale di Palermo si è riunito per onorare un uomo che

ha dedicato quarant’anni della sua vita al servizio del nostro Paese e alla

tutela della giustizia e della sicurezza pubblica. Il suo nome, Gennaro

Buonincontro, è sinonimo di integrità, professionalità e spirito di

sacrificio. In questi quattro decenni, il Brigadiere Capo Qualifica

Speciale Buonincontro ha svolto il suo incarico con profonda dedizione,

diventando un pilastro del Comando Provinciale e un esempio per i colleghi

e per la comunità. Ha affrontato con coraggio e determinazione momenti

difficili, distinguendosi per il suo impegno e la sua capacità.

“Il suo lavoro, frutto di un amore profondo per il servizio, ha lasciato un

segno indelebile nella storia del nostro Comando. Oggi, con affetto e

rispetto, salutiamo un Carabiniere che non ha mai esitato nel suo compito

di proteggere e servire. *Grazie, Gennaro,* la tua dedizione e il tuo

esempio continueranno a ispirare tutti noi. Ti auguriamo un meritato riposo

e tutta la felicità possibile per questa nuova fase della Tua vita.” .

Queste le parole del Maggiore Massimiliano Agueci ultimo Comandante del

Brigadiere Buonincontro.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 1986 al

Brigadiere Buonincontro è stata conferita la Medaglia di bronzo al Valore

Militare, con la seguente motivazione :

Buonincontro Gennaro, nato ad Ercolano (Napoli) il 29 ottobre 1964,

Carabiniere della Legione Carabinieri di Palermo. – Giovanissimo

Carabiniere in servizio a stazione distaccata, interveniva in ausilio di

commilitoni, uno dei quali mortalmente ferito dagli autori di rapina ai